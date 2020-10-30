Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı kurtarıldı - MUĞLA

Datça açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 sığınmacı kurtarıldı.Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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