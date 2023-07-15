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        Türk Kızılay, 15 Temmuz'da 155 noktada kan bağışı toplayacak

        Türk Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülke genelinde 155 noktada kan bağışı toplama çalışması yürütecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 09:25
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        Türk Kızılay, 15 Temmuz'da 155 noktada kan bağışı toplayacak
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        Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Kızılay'ın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şubeleri, üyeleri, gönüllüleri ve profesyonel birimleriyle sahada, demokrasi mücadelesinde milletinin yanında olduğuna işaret edildi.

        Kızılay ekiplerinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılında da meydanlarda yerini alacağı belirtilen açıklamada, yurt genelinde 155 noktada kan bağışı ekibi planlaması yapıldığı bildirildi.

        Vatandaşlara bağış çağrısı yapılan açıklamada, kan bağışında bulunmak isteyenlerin, ekiplerin bilgilerine mobil kan bağışı uygulaması ve "kanver.org" web sitesi üzerinden ulaşabileceği kaydedildi.

        Açıklamada, Türk Kızılayın 155 yıllık tarihinde yer alan savaşlarda, afetlerde, salgın hastalıklarda milletinin "kara gün dostu" olduğu ve bunu sürdüreceği vurgulandı.

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