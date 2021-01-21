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Türk Kızılay Afganistan'da 500 aileye gıda yardımı yaptı

Türk Kızılay, güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrine çevre vilayetlerinden göç eden ve çadırlarda yaşayan ailelere gıda yardımı ulaştırdı.

Türk Kızılay Afganistan'da 500 aileye gıda yardımı yaptı
AA

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi Afgan vatandaşları için harekete geçen bölgedeki ekipler, Afgan Kızılay Kuzey Bölge Başkanlığı ile ihtiyaçları tespit etti.

Türk Kızılay ekipleri, Mezar-ı Şerif şehrine göç eden ve derme çatma çadırlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan ailelerin barınma, gıda, hijyen kiti, su, kışlık kıyafet, battaniye ve ısıtıcı ihtiyaçlarının olduğunu belirledi.

İlk etapta 500 aile için hazırlanan gıda kolileri, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut eşliğinde ulaştırıldı.

- Gönüllü geri dönüş sonrası destek programı

Öte yandan Türk Kızılay, Afganistan'da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve Afganistan Göçmenler Bakanlığı koordinasyonunda "Gönüllü Geri Dönüş Sonrası Destek Programı" da yürütüyor.

Proje ile Türkiye'den kendi isteğiyle ülkesine dönen Afganistan vatandaşlarına geçimlerini sağlayabilmeleri için bakkal, marangoz, berber, fotoğrafçı, kumaşçı, terzi, fırın, telefon tamircisi, tesisatçı gibi mesleklere yönelik iş yerleri kuruluyor.

2018 yılında başlatılan proje kapsamında 60 iş yerinin açılmasına destek olan Türk Kızılay, program aracılığıyla faaliyete başlayan dükkanların tadilat ve tefrişat işlemlerini sağlıyor, ayrıca 5 ay kira desteği veriyor.

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