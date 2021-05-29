Türk Kızılay, Filistin'e yaklaşık 100 milyon lira tutarında insani yardım ulaştırmayı hedefliyor

Kurumdan yapılan açıklamada, bu zamana kadar 170 bin 226 kişinin faydalandığı yardımlar kapsamında 38 bin 200 sıcak yemek dağıtıldığı ve 8 bin 800 gıda kolisinin insanlara ulaştırıldığı kaydedildi. Evleri yıkılan ve okullara sığınan Filistinlilere 563 bin 125 lira değerinde 2 bin 500 barınma kiti dağıtıldığı belirtilen açıklamada, Türk Kızılayın, bağışlarla Filistin'e yaklaşık 100 milyon lira tutarında insani yardım ulaştırarak ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmayı hedeflediği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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