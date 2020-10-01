Türk Kızılay gönüllüleri Tunceli'de 1868 çocuğu kitapla buluşturacak

AA

Kızılay gönüllüleri, 1 Ekim Dünya Çocuk günü dolayısı bugün kentteki bazı noktalarda çocuklara kitap hediye etti.

Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü nedeniyle bu kampanyayı başlatan gönüllüler, kent merkezi ve ilçelerdeki 1868 çocuğa kitap ulaştırmayı hedefliyor.

Gönüllülerden Ferhat Güven, kampanya ile amaçlarının çocukları kitap okumaya teşvik etmek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türk Kızılayın kuruluş yılına atıfta bulunmak amacıyla yöremizde bin 868 kardeşimize kitap ulaştırmayı hedefliyoruz. Kitap dağıtımlarımız Kızılay haftasına kadar devam edecek. Şu ana kadar 500 çocuğa kitap dağıttık. Bunlar daha çok Kızılayın çocuk dergisi ve okuma kitaplarıydı. Bugünden sonra ekiplerimiz dünya klasikleri ve Türk klasikleri kitaplarını kardeşlerimizle buluşturacak."