Türk Kızılay güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - HAKKARİ

AA

Şube Başkanı Recep Bozkurt ve beraberindeki gönüllüler, kontrol noktalarında görev başında bulunan güvenlik güçlerini ziyaret etti.Daha sonra sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Kızılay ekibi, polis, sağlık çalışanları ve vatandaşlara şeker ikram etti, maske ve dezenfektan verdi.Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla il merkezinde güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşların bayramlarını kutladıklarını söyledi.Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının bayramda da görev başında olduğunu belirten Bozkurt, ''Allah hepsinden razı olsun. Kızılay olarak elimizden geldiği kadarıyla vatandaşımızın hizmetinde olacağız.'' diye konuştu.