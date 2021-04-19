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Türk Kızılay İzmir Şubesine deprem ve Kovid-19 süreçlerindeki çalışmaları nedeniyle başarı ödülü

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, İzmir depremi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaptıkları çalışmalar nedeniyle Türk Kızılay tarafından afet dönemlerinde en başarılı şube ödülünü aldıklarını söyledi.

Türk Kızılay İzmir Şubesine deprem ve Kovid-19 süreçlerindeki çalışmaları nedeniyle başarı ödülü
AA

Baykalmış, şube binasında düzenlediği basın toplantısında 2 yıl önce göreve geldiklerini, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarıyla birlikte önemli insani projelere imza attıklarını söyledi.

İzmir depreminde vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Baykalmış, şöyle konuştu:

"Depremde yaklaşık 1,5 milyon insana 3 öğün sıcak yemek ulaştırdık. 36 farklı noktada 1000 gönüllümüz depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladı. Tüm vatandaşların bize ulaştırdığı yardımı doğru, hukuka uygun ve vicdanlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Deprem sonrası ve salgın sürecindeki çalışmalarımız sonucu geçen hafta düzenlenen törenle Genel Başkanımız Kerem Kınık tarafından şubemize 'afet döneminde en başarılı şube ödülü' verildi. Ayrıca geliştirdiğimiz 13 proje de ülke çapında en beğenilen projeler arasına girdi."

Baykalmış, şube olarak salgın döneminde kent genelinde yaklaşık 50 bin kişiye koli dağıtımında bulunduklarını, ramazan ayında da 30 bin haneye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İzmir'de bağış azlığı nedeniyle kan stoklarının azaldığına da dikkat çeken Baykalmış, kan stoklarının günlük 200 üniteye kadar gerilediğini, tüm İzmirlileri kan bağışında bulunmaya çağırdıklarını söyledi.

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