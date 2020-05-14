Türk Kızılay, Kadıköy'de ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıttı

AA

Yardım dağıtımına Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz ile gönüllüler katıldı.

Kiraz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapanan restoran çalışanları ile ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi yardımında bulunduklarını ifade ederek, bu faaliyetin hafta sonunda da devam edeceğini belirtti.

Kan stoklarının da azaldığına dikkati çeken Kiraz, "Kan stoklarımızın normal seviyeye çıkması için gayret ediyoruz. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Kadıköy'deki binası önünde kurduğumuz çadırda vatandaşlarımızı kan bağışlamaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız her gün saat 15.30 - 00.00 saatleri arasında kan bağışında bulunabilirler.'' dedi.

Kiraz, ayrıca hijyen setleri ile nakit yardımlarının da sürdüğünü, çocuklara bayramlık giysilerin dağıtılacağını kaydetti.