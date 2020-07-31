Türk Kızılay KKTC'de 50 büyükbaş kurban kesti - LEFKOŞA

Günaydın, "Hijyenik koşullar içerisinde kurban kesimini tamamlamış olduk. Bütün bağışçılarımızın Allah kurbanlarını kabul eylesin. Hisseleri, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay ile KKTC genelindeki muhtaç insanlara dağıtacağız." diye konuştu.KKTC vatandaşı Murat İnci ise kurban kesim sırasının düzenli ilerlediğini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR