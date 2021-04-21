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Türk Kızılay "Kolide sizin de hayrınız olsun" projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Türk Kızılay Sakarya Şubesince başlatılan "Kolide sizin de hayrınız olsun" projesiyle marketlere bırakılan kolilerde müşterilerin bağışlarıyla toplanan gıda malzemeleri, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Türk Kızılay
AA

Ramazana özel başlatılan proje kapsamında Sakarya'da bazı zincir marketlerin kasalarının bulunduğu kısımlara Türk Kızılay kolileri bırakıldı.

Kızılay gönüllülerince bilgilendirilen marketteki vatandaşlar, hayır için aldıkları ürünleri ücretini ödedikten sonra kolilere bırakıyor.

Burada toplanan ürünler, daha sonra Kızılay Şubesi'nde paketlenerek, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

- "Her gün 10-15 ailemizin gıda kolisi ihtiyacını karşılıyoruz"

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, AA muhabirine, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Bu vesileyle Genç Kızılay gönüllü ekipleriyle "Kolide sizin de hayrınız olsun" kampanyası başlattıklarını belirten Tiryaki, "Sakarya'daki yerel marketlerimizde her gün gönüllülerimiz, insanımızı yardımlaşmaya ve hayır yapmaya davet ediyor. İnsanımıza kampanyaya ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her gün en az 10-15 ailemizin gıda kolisi ihtiyaçlarını bu vesileyle karşılamış oluyoruz." dedi.

Vatandaşların özellikle ramazanda yardımlaşmaya daha fazla önem verdiğini, bunun için böyle bir çalışma başlattıklarına değinen Tiryaki, projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini dile getirdi.

- "Ramazan sonuna kadar sürecek"

Tiryaki, projede sadece gönüllülerin görev yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu gönüllülerimizin bir projesi aynı zamanda. Bu vesileyle tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Öncelikle marketimize gelen vatandaşlarımızı gönüllülerimiz karşılıyor. Kendilerine projeyi anlatıyorlar. İnsanımız da gönüllerinden geçen, bir evin ihtiyacı ürünleri satın alıp hayır sepetimize bırakarak bağışta bulunuyorlar. Biz de koli içerisindeki gıdaları aylık mutfak ihtiyacına göre hazırlayıp gıda kolisi haline getirerek bir iki gün içerisinde vatandaşlara ulaştırıyoruz."

İnsanların projeye güzel ilgi gösterdiğini dile getiren Tiryaki, bu faaliyete ramazan sonuna kadar devam edeceklerini bildirdi.

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