AA

Türk Kızılay Elazığ Şubesince hayırseverlerden toplanan kışlık giyecekler, Genç Kızılay gönüllüleri tarafından paketlenerek dağıtım için hazır hale getiriliyor.

Gönüllüler, hazırladıkları ve içerisinde atkı, eldiven, bere ve çorap bulunan yardım paketlerini, 5 bin depremzede ve ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştırmak için dağıtımına başladı.

Genç Kızılay gönüllüleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında dağıtılmaya başlanan kışlık giyeceklerle çocukların yüzü güldürülüyor.

Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt, AA muhabirine, depremzede ve köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi dağıtmaya başladıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi her ailenin kapısını çalacaklarını aktaran Bozkurt, şöyle konuştu:

"5 bin çocuğa kışlık giyecek ulaştıracağız. Yardımı geçen yıl kentte yaşanan depremden etkilenen ve köylerde eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklara yapacağız. Gönüllülerimiz ile bu çalışmayı yapıyoruz. Yaklaşan kış aylarında bu yardımlar önemli."

Genç Kızılay gönüllülerinden Fatih Bakır da bu tür iyilik hareketleri içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Sürekli bu tür yardımlar içerisinde olduğunu kaydeden Bakır, "Yaklaşık 5 bin çocuğu mutlu edebilmek için çocuk paketi hazırlıyoruz. Bu paketleri daha çok depremzede çocuklara ulaştıracağız. Bu çocukların kalpleri üşümesin onlara bir nebze katkıda bulunmak için yardımları hazırlıyoruz. İnşallah bu paketleri bir hafta içerisinde tüm çocuklarımıza ulaştıracağız." dedi.