Türk Kızılay, yurt içinde ve 16 ülkede kurban kesimlerine başladı

AA

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay'ın Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay'a yurt içi ve yurt dışı için vekaletlerini veren hayırseverlerin kurbanları bayram namazının ardından kesilmeye başlandı.

İslami şartlara uygun biçimde, din görevlilerinin ve noter vekillerinin eşliğinde kesimine başlanan kurbanlıkların seçimi, veteriner hekimlerce yapıldı. Kesimlerin tamamı Kızılay görevlilerinin gözetiminde ekstra hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleşiyor.

- Kızılay'ın merhamet eli, kıtaları aşıyor

Kurban kesimleri yurt içinde 13 kombinada gerçekleştirilirken, yurt dışında ise Balkanlar, Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki 16 ülkede yapılıyor.

Anlık dağıtım ve aşevlerinde hazırlanacak yemeklerle de ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak olan yurt içi kurban kesimlerinden elde edilen etlerin büyük bir çoğunluğu, kavurma konservesi haline getirilerek yıl boyunca dağıtılacak. Yurt dışında ise kesim işlemlerinden hemen sonra kurban etleri soğuk zincir korunarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya düzenleyen Türk Kızılay; bayramın ilk üç gününde Türkiye dahil 17 ülkede yaklaşık 150 bin hisselik kurban kesimi yapacak.

Türk Kızılay, kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili bilgi vekalet sahiplerine anlık olarak veriliyor. Ayrıca, kurban kesim aşamaları video ile kayıt altına alınıyor.

- "150 bin hisselik organizasyon gerçekleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık 2020'nin talihsiz bir yıl olduğunu, geçen sene 50'ye yakın ülkede gerçekleştirdikleri kurban organizasyonunu bu yıl, sadece açlığın kıtlığın ve savaşın vurduğu 16 ülkede gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bu sene yurt içerisinde 50 bin civarında hisse, yurt dışında da 100 bin hisse olmak üzere toplamda 150 bin hisse ile bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Kınık, "Yurt içi için aldığımız vekaletlerin kurban etlerinin bir kısmını, aşevlerimizde ve anlık olarak dağıtıyoruz. Büyük bir bölümünü ise konserve haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kavurma konservesinin yanı sıra bayram günü anlık dağıtım ve aşevlerinde de sıcak yemek olarak dağıtımlar yapılacak. Yurt dışında kesilen vekaletlerin kurban etleri ise eşit pay edilerek paketleniyor ve soğuk zincir korunarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor." bilgisini verdi.

Kınık, kampanyaya vekaletleriyle destek veren ve kurban bereketini dünyanın farklı coğrafyalarına taşımalarına aracılık eden tüm vekalet sahiplerine teşekkür etti.

- Kızılay, yurt içinde 1,7 milyon kişiye "dost elini" uzatıyor

Kerem Kınık, yurt içindeki yardımlara ilişkin de şunları kaydetti:

"Kızılay bu yıl yapacağı kesimlerden elde edilecek et ve et ürünlerini öncelikle bu yıl deprem yaşayan Elazığ, Van ve Bingöl'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Koronavirüs süreci nedeniyle işini kaybetmiş veya gelir kaybına uğramış kişiler de Kızılay'ın öncelikleri arasında olacak. 2020'de yurt içinde 1,7 milyon kişiye Kızılay'ın dost elini uzatıyoruz. Bu yıl yaşanan pandemi nedeniyle hijyen koşullarını daha da sıkı uyguluyoruz. Yurt içinde yaklaşık 50 bin hisse karşılığı hayvanın kesimine başladık."

2020 kurban kampanyası kapsamında koronavirüs salgını dolayısıyla aralarında Somali, Sudan, Güney Sudan, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Bangladeş, Bosna Hersek, Suriye, Yemen, Irak, Filistin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunduğu 13 delegasyon ile Kuzey Makedonya, Karadağ ve Tanzanya'da bayram namazının ardından kurban kesimlerine başladıklarını aktaran Kınık, yurt dışı için aldıkları yaklaşık 100 bin hisseyle 2,5 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasını bereketlendireceklerini ifade etti.