Türk Kızılaydan Afganistan'da mağdur ailelere yardım

AA

Afgan Kızılayı Kabil Şubesinde düzenlenen dağıtım törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban geçici hükümetinin Kızılay Başkanı Mevlevi Sıfatullah Kureyşi ve Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı personeli katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Afganistan'da yaşanan iç gelişmeler, kuraklık ve Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır sorunların ve sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Afganistan'da iç göçün önemli bir sorun olduğunu ifade eden Erginay, bu iç göçün getirdiği sonuçları biraz olsun hafifletmek için Türk Kızılayın, Afgan Kızılayı iş birliğiyle yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Erginay, bu yardımların daha önce de yapıldığını, geçen günlerde 100 aileye daha gıda yardımı yapıldığını kaydetti.

Erginay, 2 bin aileye kadar devam edecek bu yardımların sadece Kabil değil, ülkenin farklı vilayetlerinde dağıtılacağını bildirdi.

Taliban geçici hükümetinin Kızılay Başkanı Kureyşi de Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Afgan Kızılayı olarak Türkiye'nin yardımlarının devamını istediklerini aktaran Kureyşi, ''Afganistan'da yaşanan savaş nedeniyle insanların durumu ortada. Dost ülke Türkiye ile gurur duyuyoruz. Türkiye ekonomi ve siyasi açıdan dünyada önemli bir konuma sahip.'' diye konuştu.

Kureyşi, Afgan Kızılayının bağımsız bir kurum olduğunu, yardımların bu kurum üzerinden yapılmasının daha iyi olacağını vurguladı.