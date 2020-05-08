Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi Ermeni ailelere gıda yardımı

AA

Salgın nedeniyle yardım çalışmaları düzenleyen Kızılay, Türkiye'deki farklı dinlerin mensuplarına da desteğini sürdürüyor.

Kızılay bu kapsamda, Feriköy ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi Ermeni aileler için hazırladığı gıda paketlerini Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'ne teslim etti.

Teslim töreninde konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi yurt içinde de yardımların devam ettiğini ve koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi sayısının arttığını söyledi.

Yapılan gıda bağışının içerisinde Kızılay kavurması ve kıyma da olduğunu aktaran Tan, ''İhtiyaç sahiplerine iletmeleri için Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'ne teslim ettik, onlar da yaklaşık 1500-2000 kişinin 25 günlük ihtiyacını sağlayacak.'' diye konuştu.

Surp Vartanants Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Öğer de Kızılay'a teşekkürlerini sunarak, ''Ülkemizin en önemli kurumlarından Kızılay, halkın yardımına Feriköy'de de koşmuş durumda. Arayıp ihtiyacımızı sordular hemen akabinde ihtiyaç sahiplerine bu kıymetli gıda kolilerini getirdiler.'' dedi.