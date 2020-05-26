Türk Kızılaydan Kovid-19 ile mücadelede Tacikistan’a maske yardımı

AA

Duşanbe Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türk Kızılay tarafından gönderilen 50 bin adet maskenin Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Duşanbe’ye getirildiği kaydedilirken, yardımın büyükelçilik yetkililerinin hazır bulunduğu törende, Tacikistan Kızılay Cemiyetine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, salgınla ilgili tedbirler nedeniyle Türkiye'de kalan 194 Tacik vatandaşının da aynı uçakla Duşanbe'ye getirildiği belirtildi.

Büyükelçilik açıklamasında, dost ve kardeş Tacikistan’ın Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin desteklenmesi ve yurt dışında kalan vatandaşlarının ülkeye getirilmesi çabalarına katkı sağlanmasından memnuniyet duyduğu vurgulandı.

Daha önce, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Duşanbe Program Koordinatörlüğü, Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına 100 bin maske ile 1000 tıbbi tulum yardımında bulunmuş, ayrıca ihtiyaç sahibi 1000 Tacik aileye gıda paketi dağıtmıştı.