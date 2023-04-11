Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Saygılı: Kızılay'ın 4 günlük kan stoku kaldı

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, azalan kan stoklarıyla ilgili vatandaşları kan bağışına çağırarak, "Hastanelerde her birimizin yakını, sevenleri ameliyat olacak. Onların vereceği her bir bağış çok anlam ifade ediyor. Bugünden tezi yok her dostumuz kan bağışlamalı" dedi

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Saygılı: Kızılay'ın 4 günlük kan stoku kaldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Türkiye’nin 300 noktasında 7 gün 24 saat esasına göre bağış noktalarında ülkenin kan operasyonunu yürüten Türk Kızılayı’nın Ramazan ayında düşüşe geçen kan stoku, afet illerinde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi nedeniyle alarm vermeye başladı. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, ulusal kan stokunun asgari seviyenin altına düştüğünü söyleyerek geçen hafta 3 günlük kan stoku kaldığını duyurdu. Kan bağışı çağrısı üzerine hafta sonu yapılan bağışlarla Kızılay'ın stoklarda bir miktar artış yaşandı ve stok 4 güne yükseldi.

"STOKUMUZ 50 BİNDEN 20 BİNLERE DÜŞTÜ"

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı da, hastanelerde sürekli olarak kan ihtiyaçlarının devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Kan, canlı bir operasyon ve sürekli hastanelerimizin ihtiyacı. Biz her gün 18 bölgede 300 noktada 8 ile 10 bin ünite kanı topluyor, işliyor ve ayrıştırıyoruz. Dolayısıyla Ramazan ve yaz aylarında bağışçılarımızın önceliği değiştiği için kan bağışlarımız düşüyor. Şimdi Ramazan ayında kan stokumuz düştü. Normalde 50 bin olması gereken kan stokumuz şuanda 20 binlere düştü. Stokumuz, aşağı doğru düştüğü için bağışçılarımızı Kızılay’a kan bağışına davet ediyorum.”

"İFTARDAN SONRA DA KAN BAĞIŞI KABUL EDİLİYOR"

Ramazan ayında iftardan sonra da kan bağışı için vatandaşları çağıran Saygılı, “Hastanelerde her birimizin yakını, sevenleri ameliyat olacak. Onların vereceği her bir bağış çok anlam ifade ediyor. Bugünden tezi yok her dostumuz kan bağışlamalı. Ramazan ayında iftardan sonra da depremden etkilenen 10 ilimiz hariç kan bağış noktalarımız bağışları kabul ediyor” diye konuştu.

"KAN BAĞIŞLAMAK VATANDAŞLIK GÖREVİMİZ"

Türk Kızılayı’na 34. kez kan bağışlayan vatandaşlardan Uğur Yeni ise herkesi kan bağışına davet ederek, “Her Türk vatandaşının yapması gerektiği şeyi yapıyorum. Herkesi de kan bağışına bekliyoruz. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Her zaman kan bağışlarım çünkü bugün bana yarın onlara, herkesin bu nedenle kan vermesi gerekiyor” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çinli bilim insanlarına göre, Covid-19'un insandan yayılma ihtimali daha yüksek
SAĞLIK Covid-19 insandan mı yayıldı? Bilim insanlarından ...
Sedef hastalığı yaşayanlar dikkat bu besinler kabusunuz olabilir! İşte hastalığı azaltmaya yardımcı öneriler...
SAĞLIK Sedef hastalığı yaşayanlar dikkat bu besinler ...
'Diyet', 'Az yağlı', 'Şekersiz' etiketlerine aldanmayın! Dünyanın en ünlü diyetisyenleri uyardı: Bu besinler zehir saçıyor!
SAĞLIK Dünyanın en ünlü diyetisyenleri uyardı: Bu besinler ...
Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları anında yakıyor
SAĞLIK Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin!
Kanser hücrelerine karşı koruyucu kalkan! Vücuttaki zehirli maddeleri atarak mide ve bağırsak ülserini iyileştiriyor...
SAĞLIK Kanser hücrelerine ve kabızlığa karşı koruyucu ...
Ramazan ayında en çok bunlar soruluyor: Nasıl beslenmeliyiz? Uzmanı yanıtladı! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Ramazan ayında en çok bunlar soruluyor
Sigaranın olumsuz etkilerini anında yok ediyor! Sigara içme isteğini azaltıp vücuttaki nikotin ve toksinlerin kökünü kazıyor!
SAĞLIK Sigaranın etkilerini yok etmeye yardımcı!
Kansızlığa karşı savaşıyor! Demir yönünden zengin besinler anemiye geçit vermiyor: Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık ve baş ağrılarına son
SAĞLIK Kansızlığa karşı savaş açıyor! İşte demir yönünden ...
Dilinizde bunlar varsa aman dikkat edin! Ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti
SAĞLIK Dilinizde bunlar varsa dikkat! İşte sessiz katilin 4 ...
Çay değil adeta zehir içmişiz! Meğer yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü ve doğru çay demleme teknikleri...
SAĞLIK Çay değil adeta zehir! Meğer yıllardır yanlış ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.