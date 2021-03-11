Türk Kızılayı ile Pakistan Kızılayı arasında iş birliği anlaşması uzatıldı

AA

Pakistan'ın başkenti İslamabad’daki Pakistan Kızılay genel merkezinde düzenlenen imza törenine Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Pakistan Kızılay Genel Başkanı Abrarur Hak, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılay Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü Alper Uluca, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, her iki kurumdan yetkililer ve basın mensupları katıldı. İmzaların atılmasının ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık ile Hak, kan bağışında bulunan öğrencileri ziyaret etti.