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Türk Kızılayın Pakistan’da yeniden inşa ettiği asırlık Hazreti İbrahim Camisi ibadete açıldı

Türk Kızılayın Pakistan’ın Pencap eyaletinde yeniden inşa ettiği asırlık Hazreti İbrahim Camisi ibadete açıldı.

Türk Kızılayın Pakistan’da yeniden inşa ettiği asırlık Hazreti İbrahim Camisi ibadete açıldı
AA

Eyaletin Jhang şehrinin Hokran Çak köyünde düzenlenen açılış törenine, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılay Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü Alper Uluca, Türk Kızılay Pakistaelegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, NGO World Vakfı Başkanı Zafer İkbal ile çok sayıda kişi katıldı.

Köy halkı tarafından karşılanan Türk Kızılay Genel Sekreteri Can, beraberindeki heyetle camide incelemelerde bulundu.

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti İbrahim Camisi’nin 1901 yılında yapıldığını, 2017’de gerek bölgede yaşanan depremler gerekse kullanılan malzemelerin yetersizliği nedeniyle yıkıldığını belirterek bölge halkının Türk Kızılaya caminin yeniden yapılması konusunda talepte bulunduğunu belirtti.

Can, NGO World Vakfı ile caminin yeniden yapılması için çalışmalara başladıklarını ifade ederek 2019’da mabedin temelinin atıldığını söyledi.

Camiyi temiz şekilde teslim ettiklerini ve sahip çıkılmasını umduklarını dile getiren Can, "İnşallah bu caminin bir daha insanlık var oldukça yıkılmadan ayakta kalmasını diliyoruz." dedi.

- Cami, Türk ve Pencap mimarisinin özelliklerini taşıyor

Pakistan Delegasyon Başkanı Camilo ise caminin yeniden yapımına 2019’da başladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ulaşım ve malzeme tedariki problemlerinin, mabedin tamamlanmasını 6 ay geciktirdiğini ifade etti.

Caminin 400 metrekare alana inşa edildiği bilgisini paylaşan Camilo, 750 kişilik kapasitesinin olduğunu söyledi.

Camilo, köydeki çocuklar için camide medrese de bulunduğunu belirterek çift minareli caminin, Türk ve Pencap mimarisinin özelliklerini taşıdığını kaydetti.

Pakistan'ın Jhang kentinde bir grup muhacir tarafından 1901'de inşa edilen cami, depremler nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.

Türk Kızılay tarafından yeniden inşa edilen caminin temeli, 7 Ekim 2019'da atılmıştı.

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