Türk Konseyi, Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere insani yardım gönderdi - BAKÜ

AA

Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Bakü'de düzenlenen olağanüstü toplantısının ardından, Ermenistan'ın füze ve toplarla saldırdığı Berde kentine insani yardım malzemesi gönderildi.Yardım malzemesini taşıyan tırı Bakü'den Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Sahipkarlar Konfederasyonu Başkanı Memmed Musayev ve Türk Konseyi yetkilileri uğurladı.

Hisarcıklıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'a verilen destek dolayısıyla Türk Konseyi üye ülkelerin devlet başkanlarına teşekkürlerini iletti.Türk Konseyinin "beş devlet, tek millet" olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Karabağ'ın kısa zamanda işgalden kurtarılmasını diledi.Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türk Konseyinin tüm birim ve yapılarıyla haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.Kocaman, Türk halklarının Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.