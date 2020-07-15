Türk Konseyinden

AA

Amreyev, mesajında, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukun üstünlüğü ve demokrasiye bağlılığının bir kez daha kanıtlandığını vurgulayarak, "15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen hain darbe girişimine karşı kazandığı demokrasi zaferinin ve Türk hükümetinin halkıyla beraber onurlu duruşunun yıl dönümünü idrak etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Bu menfur hadise sırasında hayatını feda eden şehitleri minnetle yad ettiklerini dile getiren Amreyev, benzeri olayların asla tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

Amreyev, "Bu vesileyle tüm Türk dünyasının bölgemizdeki refah, barış ve beraberlik için hukuku ve demokrasiyi güçlendirmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğini yinelemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.