Türk kurumlarından Kuzey Makedonya’da kurban kesimi - ÜSKÜP

AA

Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH Vakfından 11 büyükbaş, Sadakataşı Derneğinden 5 büyükbaş ve Haçkalı Baba Derneğinden 5 büyükbaşın kesimini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, vekaleten verilen kurbanların kesimini hem Üsküp’te hem Kuzey Makedonya’nın doğusunda gerçekleştirdiklerini belirtti.Türk kurumları haricinde Üsküp esnafı ve halkından gelen hisselerin vekaleten Üsküp’ün Studeniçan köyünde gerçekleştirileceğini belirten Baki, “Toplamda 50 büyükbaş kesilecek. Yani hisse olarak baktığımızda 350 hisse kurban kesimi gerçekleşiyor. Bunların dağıtımı Türkiye’den dernekler bazında gelen kurbanların dağıtımını tamamen Doğu Makedonya’nın Ustrumca bölgesinde, başta Yörük köyü olan Yüksek Mahalle, Yeni Mahalle ve Gradoşor olmak üzere Vasilevo’da gerçekleşecek.” şeklinde konuştu.Baki, “Üsküp’te kesilen kurbanlar ise Üsküp civarında ve Üsküp’te yaşayan muhtaç ailelere dağıtım gerçekleşecektir. Toplamda 50 büyükbaşın dağıtımı hem Doğu Makedonya’da hem Üsküp’te gerçekleştirilecektir. Takriben 2000’e yakın aileye bu kurban etleri dağıtılmış olacaktır.” ifadelerini kullandı.Türkiye ve Üsküp’ten vekaleten kurbanlarını kendilerine veren aile ve kişilere teşekkür eden Baki, herkesin Kurban Bayramını tebrik etti.