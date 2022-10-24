İHA

Türk Lirasını klozete attığı gerekçesiyle hakkında “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mika Can Raun lakabıyla tanınan Mikail Can Kurnaz isimli sosyal medya fenomeninin 100 TL’yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntülere ilişkin “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli Mika Can Raun emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“KENDİMLE BİLE DALGA GEÇTİĞİM MİZAH ŞEKLİM VARDIR"

Savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli ifadesinde, “Benim zaten kendimle bile dalga geçtiğim mizah şeklim vardır. Ben sormuş olduğunuz 100 TL’lik banknotu klozete atmadım. Sifonu çektiğim yönünde bir algı oluşmuş ise de hemen arkasından çektiğim bir video ile böyle bir durum olmadığını söyledim. Ben Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk’e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz. Zaten olmadığını da video çekerek anlattım. Bu olay tamamen yalan haber başlıklarıyla bu hale getirildi” dedi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mika Can Raun hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol hükmü uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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