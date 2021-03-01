Türk müziğini günümüze taşıyan en önemli model

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Türk müziğini günümüze taşıyan en önemli model "meşk" sistemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, "meşk" sisteminin (ustadan çırağa öğretilen, tekrar ve hafıza esasına dayanan) Türk müziğinin geçmişten günümüze taşınmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Türk müziğini günümüze taşıyan en önemli model
AA

Doç. Dr. Tokaç, Edirne merkezli Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği öncülüğünde çevrim içi düzenlenen "2. Ulusal Müzik Terapi ve Müzik Tıbbı Sempozyumu'nda "Türk Müziğinde Kültürel Öğeler" başlıklı sunum yaptı.

Doç. Dr. Tokaç, kültürün oluşumunda müziğin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Tokaç, Türk müzik kültürünün Osmanlı öncesi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak 3 genel dönemde ele alınabileceğini ifade etti.

Müziksel düşünce, davranış, sanat ve yaşayışın müzik kültürün öğelerini oluşturduğunu dile getiren Tokaç, Türk müziğinde makamsal yapı ve usullerin ön plana çıktığını belirtti.

Osmanlı döneminde Mehterhane, Mevlevihane, Enderun, Musiki Esnaf Loncaları ve özel meşkhaneler gibi yerlerde müzik eğitiminin verildiğini anlatan Tokaç, Mehterhane, Mevlevihane, Enderun gibi kurumların günümüzdeki yüksek müzik öğrenimi veren kurumlar gibi görev yaptığını anlattı.

Türk müzik kültürünün öğreniminde ve aktarımında meşk sisteminin ön plana çıktığını belirten Tokaç, şöyle devam etti:

"Bizim 'meşk' dediğimiz hocanın talebesine aktarım biçimi diye tanımladığımız bir metot. Türk müziğinin aktarımında ilk yansıyan kısım meşk sistemiyle olması. Bu sistemde usta-çırak ilişkisi gibi hocadan talebeye aktarılan bir sistem var. Burada önemli olan hocanın talebesine bildiğini aktarması bundan sonra gelen kısım korumak, sonra da bunu kaybolmayacak şekilde güçlendirmek. Sonrasında da günceli içine alan yeniden üretmek dediğimiz unsurlarla karşımıza çıkmakta."

Tokaç, günümüzdeki müzik eğitiminde meşk sisteminin olduğu kadar, modern eğitim modellerinin de uygulandığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME