"Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin alınan bilgiye göre, mevcut bazı tanımlarda değişikliğe gidilerek hesabına öğrenim görülen kurum, öğrenim planı ve mezuniyet tarihi tanımları eklendi.

1416 Sayılı Kanun kapsamında sınavla yurt dışına gönderilen Türk öğrencilere yurt dışında yüksek lisans veya doktora kabulü almak için verilen 12 aylık bekleme süresi 18 aya çıkarıldı.

Yüksek lisans öğrenimini 6 aydan fazla süre uzatımı kullanarak tamamlayan öğrencilere resmi burslu veya kısmi burslu statüde doktora yapma imkanı tanındı.

İlgili kanun kapsamındaki yurt içinde dil öğrenimi gören veya henüz yurt dışına çıkmamış hamile olan kadın öğrencilere doğum yapmaları halinde doğum izninden faydalanmaları için de düzenlemeler yapıldı.

Öğrencilerin öğrenim süreçlerinin öğrenim görülen kurumun ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir şekilde takip edilebilmesi için süre uzatımı, bilimsel hazırlık, tez-alan çalışması, bilimsel etkinlik talepleri ile doktora sonrası araştırma izni ve ülke, alan, öğrenim seviyesi ve okul değişikliği taleplerinde yurt içi akademik danışman görüşünün alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Buna göre, yurt içindeki kadın öğrencilerin istekleri üzerine doğumdan önce ve doğumdan itibaren azami 8'er hafta olmak üzere toplam 16 haftaya kadar burslu izin verilecek.

Ayrıca yurt dışında eğitim gördüğü sırada doğum yapan kadın öğrencilere tanınan 12 aya kadar burssuz izin hakkı, yurt içinde öğrenim görürken veya bekleme sürecindeyken doğum yapan kadın öğrencilere de tanındı.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA İZNİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Resmi Gazete'deki yönetmeliğe göre, doktora sonrası araştırma izninin gereklilikleri ve sınırlarının belirlenmesi için doktora sonrası araştırma iznine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.