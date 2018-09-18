Rifat Hisarcıklıoğlu
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"Türk özel sektörü olarak üstesinden geleceğiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz son 25 yıldır bir sürü kriz atlattık, bunu da atlatacağız. Bu kesinlikle atlatılacak bir şey. Türk özel sektörü olarak üstesinden geleceğiz. Bu işte el ele vermek önemli." dedi

18.09.2018 - 09:34 | Güncelleme:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, hem ülkenin hem de iş dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bugüne kadar görmedikleri bir hadiseyle karşı karşıya olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, hem döviz hem faiz hem de enflasyonun aynı anda yukarı doğru hareket ettiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, yaşanan durumun her ne kadar piyasaya sıkıntı getirse de olumsuzlukların çözümü noktasında gerekli adımların atılacağına inançlarının tam olduğuna dikkat çekti.

Gelen talepler doğrultusunda Nefes Kredisi'nde 3. fazın başlayacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Biz kendi kaynaklarımızı bir havuzda topluyoruz, bankalarla birlikte üyelerimize düşük faizli kredi sağlanması için katkı veriyoruz. O kredilere yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak biz kefil oluyoruz. Dünyanın hiçbir iş dünyası örgütünde kendi üyesine kefil olan bir kuruluş yok. Devletin de bunda bir katkısı yok. Organizasyonunda katkısı var ama maddi katkısı yok." diye konuştu.

Gelecek haftadan itibaren Nefes Kredisi'nin sunulmasının planlandığını bildiren Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada kredi kullanacak kardeşlerimiz için de burada biz kefil oluyoruz. Ucuz faizli bir kredi imkanını, çorbada bizim de tuzumuz olsun diye ortaya koyuyoruz. Biz son 25 yıldır bir sürü kriz atlattık, bunu da atlatacağız. Bu, kesinlikle atlatılacak bir şey. Türk özel sektörü olarak üstesinden geleceğiz. Bu işte el ele vermek önemli. İşçisiyle, tüccarıyla, esnafıyla, sanayicisiyle birlik ve beraberliğimizi devam ettirirsek aşamayacağımız bir zorluk yok."

Hisarcıklıoğlu, hedeflerinin, Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokmak olduğunu ve tüm vatandaşların gelirini 10 katı artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Hisarcıklıoğlu'na Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından kayısı ve kilim hediye edildi.

Öte yandan Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken; Malatya Valisi Ali Kaban'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret etti.

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