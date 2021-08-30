Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Türk milletinin bağımsızlığının tescili 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümünü kutladı.

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
AA

Pakdil, yazılı açıklamasında, 30 Ağustos Zaferi'nin çok zor şartlar altında kazanıldığını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin milli bir emanet olarak zihinlerde yer alması gerektiğini vurgulayan Pakdil, şunları kaydetti:

"Milletimiz, 30 Ağustos Zaferi ile Ön Asya'daki Anadolu topraklarının ebediyen kendi yurdu olduğunu tarih sahnesi önünde ispatlamıştır. Zor şartlar altında kazanılan bu zafer, yeni nesiller tarafından unutulmamalı, milli bir emanet olarak zihinlerde yer almalıdır. Bu zaferin mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi şükranla, minnetle anıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılı kutlu olsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: 30 Ağustos
GÜNDEM Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: 30 ...
30 Ağustos törenleri! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
GÜNDEM Devlet Erkanı Anıtkabir'de
30 Ağustos Törenleri! Son dakika: İstanbul'da 30 Ağustos kutlamaları başladı
GÜNDEM İstanbul'da 30 Ağustos kutlamaları başladı
KURUYOR! Son dakika: 50 yıllık baraj alarm veriyor!
GÜNDEM Kuruyor! 50 yıllık baraj alarm veriyor
1100 TL Pandemi yardım başvurusu sorgulama ekranı! E-Devlet Sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Kavga ederken 2 çocuğu vurdu! - Adana haberleri
GÜNDEM Kavga ederken 2 çocuğu vurdu!
Son dakika: Şırnak'ta 4 terörist öldürüldü
GÜNDEM Şırnak'ta 4 terörist öldürüldü
Konuşmaya çağırdı, 8 kurşun sıktı
GÜNDEM Konuşmaya çağırdı, 8 kurşun sıktı
KAHREDEN HABER! Son dakika: Daha 17 yaşındaydı! Hediye minibüsün kurbanı oldu! - Antalya haberleri
GÜNDEM Daha 17 yaşındaydı! Kahreden haber!
DUVAR! Son dakika: İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü! - VİDEO HABER
GÜNDEM 43 kilometre! Duvar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.