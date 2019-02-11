Türk-Rus ortak üniversitesi detayları belli oluyor

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İki ülkenin ortak üniversitesi için lokasyon konusunda İstanbul ve Antalya seçenekleri üzerinde duruluyor. Türk-Rus Toplumsal Forumu Eğitim-Bilim Komiteleri toplantısı, Komitenin Eş Başkanı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi’nde gerçekleşti. Türkiye ve Rusya’nın önde gelen üniversitelerinin yer aldığı toplantıda iki ülke arasındaki akademik işbirliklerinin geliştirilmesi için gereken formüller masaya yatırıldı. Ülkelerin tanıtım filmleriyle başlayan toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, bilim ve eğitimde yapılan işbirlikleri ile yol haritasına ilişkin somut adımların atıldığını dile getirdi.
İHA'nın haberine göre; Erkan İbiş şunları söyledi: “Dünyada son 50 yılda anlayışlar hızla değişiyor. Uluslararasılaşma ve kalite güvencesi giderek daha önemli kavramlar haline geliyor. Bugün dünyada küreselleşme kavramıyla beraber işbirliği, ortaklıklar, paylaşma, çeşitlilik, öğrenci ve akademisyen hareketlilikleri çok önemli başlıklar haline geldi. Kültürlerarası dayanışmanın sağlanması, farklılıkların zenginlik görülmesi, yenilikçilik, kültürlerarası etkileşim, barış, refah, sağlık, insanlık ve dünya için; uluslararasılaşma yeni öğrenme ve öğretme metotları bakımından önem kazanıyor. Burada amaç bilgi toplumu, kalite ve rekabet ile de istihdam alanları olarak öne çıkıyor. Rusya’dan daha çok öğrenci gelmesini ve Rusya’ya daha çok öğrenci göndermek istiyoruz. Ortak araştırma programlarının gerekliliğinin farkındayız. Dil okulundan ortak öğrenci etkinliklerine kadar birçok konuda birlikte adımlar atacağız. Özellikle Türk-Rus ortak üniversitesi iki ülke arasında çok önemli bir atılım olacaktır. Hepsi her iki ülke ve her iki toplum için bilim insanları ve üniversiteler tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve hatta sorumluluktur, ödevdir.”
RUSYA: BİLİM PAYLAŞMAYA HAZIRIZ
Komitenin Rusya tarafı Eş Başkanlarından Güney Federal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Inna Shevcenko da önerileri yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Shevcenko, “Bilim dili dünya dilidir. Rusya, bilimde elde ettiği sonuçları paylaşmaya hazırdır, ekipman desteği için hazırdır. Artık somut adımlar atmaya başladık. Türkiye’nin enerjisine teşekkür ederiz” dedi.
ORTAK ÜNİVERSİTE ÇOK YAKIN
Konuşmacılardan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İsmail Safi, Türk-Rus ortak üniversitesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önemsendiğini söyleyerek, “Kendisine sunduk. İş dünyasından da destek var. Somut olarak ele alıyoruz” ifadelerini kullandı.
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er de üniversitelerde uluslararasılaşmanın önemli olduğunu ve YÖK’ün uluslararasılaşmayı teşvik ettiğini vurguladı.
EĞİTİM VE BİLİM TÜRKİYE İLE RUSYA'YI DAHA YAKINLAŞTIRACAK
İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, eğitim ve bilimin her iki ülke toplumunu yakınlaştıracak, kaynaştıracak ana unsur olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek Nisan ayında Rusya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede Türk-Rus ortak üniversitesi konusunun detaylıca gündeme gelebileceğini belirtti. Her iki eş başkan Prof. Dr. Erkan İbiş ve Prof. Dr. Shevcenko’ya teşekkür eden Çonkar, Eğitim Bilim Komitesinin çalışmasında duyduğu memnuniyeti ifade etti.
TOPLANTIDA TAVSİYE KARARLARI ALINARAK İMZALANDI
Toplantıda Rusya’dan Güney Fedaral Üniversitesi, Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi, Rusya Devlet Adalet Üniversitesi, Nizhni Novgorod Devlet Üniversitesi’nin Rektörleri, Rus dili, Rus kültürü, eğitim ve bilimi desteklemek amaçlı Rus kurumu Rossotrudnıchestvo yetkilileri, Türkiye’den ODTÜ, Çukurova, Boğaziçi, Dokuz Eylül, Altınbaş, Osmangazi, İnönü, İstinye, Çanakkale 18 Mart ve Hacettepe Üniversitelerinin rektör/temsilcileri hazır bulundu. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Forumun Türk Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar ve Dr. İsmail Safi’nin de katıldığı toplantıda, Komitenin Eş Başkanları Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ile Güney Federal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Inna Shevcenko arasında tavsiye kararları alınarak imzalandı.
DETAYLAR BELLİ OLUYOR
İki ülkenin ortak üniversitesi için belirlenen belli başlı detaylar ise şöyle: "Lokasyon konusunda İstanbul ve Antalya seçenekleri üzerinde duruluyor. İşbirliği öncelikli teklif falanları Rusya’dan fizik, kimya ve bilgisayar teknolojileri, Türkiye’den tıp, ziraat ve toplum bilimleri. Dil eğitimleri gerçekleştirilecek. Akademisyen değişim programları, sempozyumlar, seminerler yapılacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.