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Türk Sağlık-Sen "Pandemi Dönemi Sağlık Çalışanları Araştırması'nın" sonuçlarını paylaştı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kovid-19 salgını döneminde sağlık çalışanlarının yüzde 54'ünün emeklerinin karşılığının verilmediğini düşündüğünü söyledi.

Türk Sağlık-Sen
AA

Sağlık Bakanlığının önünde yaptığı basın açıklamasında, "Pandemi Dönemi Sağlık Çalışanları Araştırması'nın" sonuçlarını paylaşan Kahveci, sağlık çalışanlarının, Kovid-19 salgını döneminde kahramanca bir mücadeleyle destan yazdıklarını ancak bu dönemde çalışma şartlarının iyileştirilmesi, mali ve özlük haklarındaki kayıpların giderilmesine ilişkin beklentilerinin giderilmediğini ifade etti.

Kovid-19 salgınında, geçen bir yılda sağlık çalışanlarının yaşadıklarına ilişkin bağımsız bir araştırma şirketine yaptırdıkları çalışmayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ileteceklerini belirten Kahveci, araştırmaya 4 bin 44 sağlık çalışanının katıldığını aktardı.

Araştırmada öne çıkan başlıkları aktaran Kahveci, şu verileri paylaştı:

"Sağlık çalışanlarının yüzde 79'u pandemi dönemi boyunca kendilerine gereken değerin verilmediğini, sadece yüzde 17'si yöneticilerin kendi sorunları ile gerektiği gibi ilgilendiğini düşünmektedir. Yüzde 92'si aldıkları maaş ve döner sermayelerin yeterli olmadığını belirtmektedir. Yüzde 22'si pandemi döneminde gelir kaybı yaşadıklarını söylemiştir. Yine bu dönemde çalışanların yüzde 54'ü emeklerinin karşılığının verilmediğini düşünmektedir. Yüzde 70'i geleceğe dair kendini güvende hissetmemektedir. Yüzde 43'ü çalışma şartlarının fiziksel ve psikolojik olarak hiç sağlıklı bulmamaktadır. Yüzde 75'inin bu dönemde en büyük kaygısı, virüsü aile bireylerine bulaştırmak olmuştur. Pandemide yüzde 49'u olağan çalışma yerlerinin haricinde görevlendirilmiştir."

Kahveci son bir yılda sağlık çalışanlarının yüzde 33'ünün belli bir süre de olsa evinin haricinde bir yerde konaklamak durumunda kaldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanlarının yüzde 80'i pandemi dönemi hayatlarından dolayı ailelerine yeteri kadar vakit ayıramadıklarını belirtmiştir. Yüzde 56'sı en az bir sefer şiddete uğramıştır. Birden fazla şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının oranı ise yüzde 47 gibi ürkütücü bir rakamdır. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yüzde 49'u emekli olmayı ya da istifa etmeyi düşünmüştür. Yüzde 64'ü pandemi döneminde psikiyatrik ya da psikolojik şikayetlerinin olduğunu belirtmiş, yüzde 83'ü psikolojik olarak tükenmişlik duygusu yaşamıştır."

- "Sağlık çalışanlarının ekonomik kayıpları telafi edilmeli"

Adaletli bir çalışma düzeni ve sorunlardan arındırılmış bir çalışma hayatı taleplerini dile getiren Kahveci, sağlık çalışanlarının ekonomik kayıplarının telafi edilmesi, ek ödemeden vazgeçilerek "maaşa zam" şeklinde tek ödeme yapılması, adaletli ve ekonomik bir katkı sunacak döner sermaye sisteminin tesis edilmesi, kamuda görev yapan tüm sağlık çalışanlarının kadrolu istihdam edilmesi, 3 bin 600 ek göstergenin hayata geçmesi için çaba sarf edilmesi, salgınla mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının şehit statüsünde kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında ehliyet ve liyakatin hakim kılınmasını ve sadece devlete, millete sadakatin esas alınmasını isteyen Kahveci, her hastaneye bir kreşin yapılması ve sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için ağır yaptırımların hayata geçirilmesini talep etti.

"Türk Sağlık-Sen olarak yüzünüzü çalışana çevirin diyoruz." diyen Kahveci, Sağlık Bakanlığını, YÖK'ü ve üniversiteleri sağlık çalışanları konusunda adım atmaya çağırdı.

Kahveci, "Türk Sağlık-Sen olarak 29 yıllık şanlı mazimizde, pandemide çalışanlar için tüm şartları zorlayarak yürüttüğümüz büyük mücadelede olduğu gibi hak davamızdan ve çalışanın yanında olmaktan bir an bile geri durmayacağız. Hak sahibine, emanet ehline verilene kadar gayrete ve mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

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