Dünyaca ödüllü Türk film müziği bestecisi, Amerikan Müzik Endüstrisi Akademi Üyesi, Grammy Ödülleri’nde oy verme hakkına sahip müzisyen ve opera sanatçısı Rahman Altın, bestesini yaptığı “Mama” adlı kısa film ile Kanada merkezli Redline Uluslararası Film Festivali kapsamında “En İyi Müzik” kategorisinde aday oldu.

ABD’den David Kamp (My Moon) ve Parker Croft (Suncatcher) kategorinin diğer adayları oldular. Mama, Suriye’deki iç savaş sürecinde Suriyeli bir mültecinin hayatta kalma ve yeni bir ev kurmak amacıyla çıkış aramasını konu alıyor.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Müziği Rahman Altın tarafından bestelenen Mama, 2017 yılında uluslararası alanda birçok ödül aldı. Mama’nın müzik dalında kazandığı ödüller şöyle;

• Calcutta International Film Festivali – 2017 / En İyi Film Özgün Müziği

• Top Shorts Online Film Festivali 2017 & 2018 / En İyi Orijinal Özgün Müzik

• Los Angeles Film Awards / En İyi Orijinal Özgün Müzik

• Hollywood International Moving Picture Film Festival / En İyi Orijinal Özgün Müzik