Türk sanatçılar ABD dergisinde 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

'Kibar Feyzo', 'Derman' ve 'Kurbağalar' gibi eserleri Türk sinemasına uyarlanan, Osman Şahin, ABD'de yayımlanan Stars Illustrated adlı derginin bahar sayısında kapak oldu. Dergi, Şahin ile 8 sayfalık bir röportaj yayımladı ve kapağında Şahin'den "Modern zamanların büyük yazarlarından, edebiyatın Hazinesi" ifadesiyle bahsetti.

Osman Şahin

Dergide Şahin'in kendisi gibi yazar olan, ABD'de yaşayan ve Latin Amerika üzerine kitapları ve çalışmaları olan kızı Buket Şahin'e de yer verildi. Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir yazının da yayımlandığı dergide, Türkiye'den ayrıca Anjelika Akbar, Nermin Bezmen, Esra Ovalı ve Ajda Pekkan da yer aldı.