Türk sanatçıların eserleri SCOPE New York Art Show'da



-New York’un Manhattan şehrinde düzenlenen SCOPE New York çağdaş sanat fuarına bu yıl ilk kez bir Türk sanatçı derneği grup olarak kabul edildi -Çağdaş Türk Sanatçıları Derneği (ACT) Başkanı Nazan Gündüz: - ''Sanat ülkemiz ve uluslararası platformlar arasında yeni köprüler kuruyor. Sanatçılar kendi kapılarını kendi açmalıdır. Yeter ki çalışma azminiz ve vatan sevginiz olsun’’

NEW YORK (AA) – Türk sanatçılar dünyanın en prestijli sanat fuarlarından SCOPE New York Art Show’da Türkiye’yi temsil etti. ABD’nin New York eyaletindeki sanat etkinliğinde Çağdaş Türk Sanatçıları Derneğinin (ACT) soyut çalışmaları büyük ilgi gördü.

Manhattan şehrinde düzenlenen SCOPE New York çağdaş sanat fuarına bu yıl ilk kez bir Türk sanatçı derneği grup olarak kabul edildi. Türk sanatçıları dünyaya tanıtmak için 2015'te Paris’te kurulan ACT organizasyonluğunda sergilenen Türk sanatçıların çalışmaları New Yorklu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ACT’nin kurucu başkanlığını üstlenen Nazan Gündüz, “Sanat ülkemiz ve uluslararası platformlar arasında yeni köprüler kuruyor. Amacımız Türkiye’yi ve sanatçılarımızı Fransa’nın yanı sıra Avrupa’da ve Çağdaş Sanat’ta gelinebilecek en önemli etap olan Amerika’da da tanıtmak.’’ dedi.

SCOPE Art Show’un sanat komitesinden kabul alınmasının çok zor olduğuna değinen Gündüz, ‘’Dünyadaki sanat akımı ile buluşmak, aynı trendi yakalamak adına bu fuarlara katılım çok önemli. Sanatçılar kendi kapılarını kendi açmalıdır. Biz kendi imkanlarımızla sanatımızı icra ediyoruz. Yeter ki çalışma azminiz ve vatan sevginiz olsun.’’ diye konuştu.

Soyut çalışmaların yer aldığı ACT standında, Ahmet Yeşil, Gülten İmamoğlu, Senem Erseven ve Nilüfer Yıldırım gibi uluslararası çapta isim yapmış Türk sanatçılar tabloları hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

New York’un dışında Miami ve İsviçre’nin Basel kentinde 15 yılı aşkındır düzenlenen fuarı bugüne kadar 1 milyondan fazla ziyaretçi takip etti, sergilenen eserlerin satış cirosu ise 1 milyar doları aştı.

SCOPE New York Art Show 5-8 Mart tarihleri arasında New Yorklu sanatseverlere açık olacak.