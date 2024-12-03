Türk sanatı 'Art Miami Context' sanat fuarında

Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki önde gelen temsilcilerinden Gama Gallery, 3-8 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Art Miami Context sanat fuarında, Türkiye’den katılan tek galeri olarak yerini alıyor. Galeri, 9 sanatçıdan 28 adet eseri dünyanın en büyük sanat organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Miami Sanat Haftası’nın köklü etkinliklerinden Art Miami Context’te uluslararası sanat dünyasıyla buluşturuyor.

Bu yıl 8. kez Art Miami Context’e katılan Gama Gallery, farklı disiplinlerden sanatçıların özgün eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Galerinin bu yılki standında, seramik ve heykel sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu’nun eserlerinden, çağdaş fotoğraf sanatına yenilikçi bir soluk getiren Koray Erkaya’nın çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede eser seçkisine yer veriliyor. Ayrıca, dinamik renk kompozisyonlarıyla tanınan ressam Hakan Esmer ve tuval üzerine grafit, karakalem ve akrilik kadın portreleriyle eserleriyle öne çıkan Zarife Gizem İbrahimoğlu da galerinin bu özel seçkisini oluşturan sanatçılar arasında yer alıyor.