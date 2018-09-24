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Kadir İnanır, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile buluşması hakkında şunları söyledi: Komedi tarzında filmler yapmıyoruz. Onlar ticari şansı yüksek filmler. Tabii Türk sinemasını kurtarmayı onlara bıraktık, onlar kurtaracakmış. Öyle okudum gazetelerde. Türk sineması da onlardan soruluyormuş. Türk sineması kimseden sorulmuyor. Türk sineması başka birşeydir. O sorumlulukların hesabında bir tuhaflık var. Bizim mesleğimiz öyle kolay bulunan bir meslek değildir. Bizim yaptığımız en zor ve en saygın iştir. Ne yaptıysak hakkımızı halk teslim edecek. 50’nci yılıma giriyorum hâlâ izleyicinin karşısına çıkıyorum. Üretim kaynağının artması lazım. Bu işin sorumluları kiminle neyi konuşacağını bilmesi lazım. Kaç gündür çekim için anamız dinimiz ağladı, burnumuzdan geldi ama Türk sineması iki komedyenden soruluyor. İkisini de çok severim ama yanlış. Kategori dışı, kendi aralarında yarışan bir mekanizma. Nasıl bir mesleğin bütününe tekabül edebilirler ki? Belli bir liste var, onlarla görüşüyorlar. Görüşsünler, görüşmesinler demiyorum ama mesleğin sahiplerini yok saymak doğru birşey değil. Daha önce de söyledim sanatın önünde hiçbir güç duramaz. Tarihler boyunca durabilen görülmemiştir. Bu bir şikayet değil bir gerçeği anlatmaya çalışıyorum.