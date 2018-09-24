Mehmet Çalışkan’ın haberine göre Kadir İnanır, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile buluşmasından sonra ‘Türk sineması Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar’dan sorulur’ ve ‘Türk sinemasını Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar kurtaracak’ şeklinde algılar oluştuğunu belirterek 'Türk sineması onlardan soruluyormuş, Türk sinemasını onlar kurtacakmış. Türk sineması kimseden sorulmuyor. Türk sineması başka birşeydir' dedi
1
1|9
Kadir İnanır, şubatta şah damarında oluşan hasar nedeniyle beyninde pıhtı atması sonrası ameliyat olmuş, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.
2
2|9
Sanatçı, taburcu olduktan 7 ay sonra setlere Nihat Durak’ın yönettiği ‘Kapı’ adlı sinema filmiyle döndü.
3
3|9
Midyatlı Süryani bir ailenin dramını anlatan ‘Kapı’da Kadir İnanır’a başrollerde Vahide Perçin ile Aybüke Pusat eşlik ediyor.
4
4|9
Kadir İnanır, çekimleri Mardin ve İstanbul’un ardından Berlin’de gerçekleştirilecek olan ‘Kapı’nın setinde Habertürk’e özel açıklamalarda bulundu.
5
5|9
O açıklamalardan biri geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile buluşması.
6
6|9
Diğer özel açıklama ise oyuncukta jübile yapacağı yönündeki söylentiler.
7
7|9
Kadir İnanır, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile buluşması hakkında şunları söyledi: Komedi tarzında filmler yapmıyoruz. Onlar ticari şansı yüksek filmler. Tabii Türk sinemasını kurtarmayı onlara bıraktık, onlar kurtaracakmış. Öyle okudum gazetelerde. Türk sineması da onlardan soruluyormuş. Türk sineması kimseden sorulmuyor. Türk sineması başka birşeydir. O sorumlulukların hesabında bir tuhaflık var. Bizim mesleğimiz öyle kolay bulunan bir meslek değildir. Bizim yaptığımız en zor ve en saygın iştir. Ne yaptıysak hakkımızı halk teslim edecek. 50’nci yılıma giriyorum hâlâ izleyicinin karşısına çıkıyorum. Üretim kaynağının artması lazım. Bu işin sorumluları kiminle neyi konuşacağını bilmesi lazım. Kaç gündür çekim için anamız dinimiz ağladı, burnumuzdan geldi ama Türk sineması iki komedyenden soruluyor. İkisini de çok severim ama yanlış. Kategori dışı, kendi aralarında yarışan bir mekanizma. Nasıl bir mesleğin bütününe tekabül edebilirler ki? Belli bir liste var, onlarla görüşüyorlar. Görüşsünler, görüşmesinler demiyorum ama mesleğin sahiplerini yok saymak doğru birşey değil. Daha önce de söyledim sanatın önünde hiçbir güç duramaz. Tarihler boyunca durabilen görülmemiştir. Bu bir şikayet değil bir gerçeği anlatmaya çalışıyorum.
8
8|9
Kadir İnanır, ‘Kapı’ ile oyunculukta jübile yaptığı yönündeki söylentilerin doğru olmadığını şu sözlerle dile getirdi: Sanatçının jübilesi olabilir mi? Dünyanın neresinde görülmüş, adam ölürken bile film çekiyor. Setlerde ölen oyuncu sayısı çoktur.
9
9|9
Kadir İnanır Hakkında Türk sinemasının ‘Tatar Ramazan’ı, ‘İlyas’ı, ‘İmrahorlu Kadir’i, ‘Deli Kadir’i, ‘Kara Davut’u, ‘Arap Abdo’su, ‘Karadağlı Rıza’sı... Dostoyevski'nin ‘Beyaz Geceler’inden uyarlanmış ‘Dertli Gönlüm’ ile oyunculuğa 1968’de başlayan Kadir İnanır, üniversite öğrenimini gazetecilik ve halkla ilişkiler üzerine gördü. 50 yıllık kariyerinde 151 film ve 14 TV dizisinde rol alan Kadir İnanır, 2 filmin yönetmenliğini yaparken birinin senaryosunu yazdı. Sanatçının filmleri arasında ‘Tatar Ramazan’, ‘Dilan Hanım’, 'İpsiz Recep’, ‘Gönderilmemiş Mektuplar’, ‘Aşk Ölümden Soğuktur’, ‘Eskici ve Oğulları’, ‘Karılar Koğuşu’ ve ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ gibi Türk sinemasının önemli yapımları bulunuyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.