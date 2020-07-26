Türk şirket Rus LPG firmasını satın aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerji
ABONE OL

Türk şirket Rus LPG firmasını satın aldı

LPG toptan satış, lojistik, depoculuk ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren BDY Group'un Üst Yöneticisi Koray Güzelderen, Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminalini bünyesinde bulunduran Rus menşeli Petgaz AŞ'yi satın alarak önemli bir yatırıma imza attıklarını bildirdi

Rus menşeli Petgaz AŞ
AA

Güzelderen, yaptığı açıklamada, 2012'de BP'nin Rus şirketi Petgaz BV'ye sattığı Petgaz AŞ'yi almak üzere 3 ay önce görüşmelere başladıklarını anlattı.

Söz konusu görüşmelerin tamamlandığını aktaran Güzelderen, "64 bin 150 metreküp kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminaline sahip Petgaz AŞ'yi satın alarak önemli bir yatırıma imza attık. Tamamladığımız satın alma işleminin LPG faaliyetlerimizi ileriye taşımada kilit rol oynayacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"MADENCİLİK VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DE ÜLKEMİZE YENİ YATIRIMLAR KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

LPG terminaliyle iç ve dış pazardaki faaliyetlerini artırarak LPG tedariki sağlamaya devam edeceklerini belirten Güzelderen, şunları kaydetti:

"Hatay Dörtyol'da bulunan terminalden Akdeniz piyasasındaki ihracat payımızı artırmayı ve buna bağlı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yaparak pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz. BDY Group olarak, LPG ve petrol sektöründe yenilikçi bir şekilde yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Bunun dışında halihazırda çalışmalarımızın olduğu madencilik ve inşaat sektöründe de ülkemize yeni yatırımlar kazandırmayı hedefliyoruz.

Sektör içi ve sektör dışı fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi sağlamak için çalışmalarımıza hız verdik. Yatırımlarımızda, ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve yeni istihdam olanakları oluşturmayı hedefliyoruz."

"SATIN ALMA, TÜRKİYE'NİN ENEJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ"

Koray Güzelderen, BDY Group'un, Petgaz'ı satın almasıyla lojistik ekibi ve araç filosunun da genişleyeceğini, böylece sadece lojistik tarafında yaklaşık 100 kişiye yeni istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi.

Söz konusu satın almanın Türkiye'nin enerji güvenliği açısından da önemli olduğunu vurgulayan Güzelderen, "Uluslararası LPG piyasasında büyük aktörlerle partnerlik yapma imkanı doğacak ve bu sayede ülkemize yeni yatırımcılar çekilebilecek." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektrik faturalarına 'yeşil işaret' geliyor
ENERJİElektrik faturalarında yeni dönem
Bakan Karaismailoğlu: 30 dakikalık mesafe 7 dakikaya inecek
ENERJİBakan Karaismailoğlu: 30 dakikalık mesafe 7 dakikaya ...
Jeotermal tesislere hava kirliliği ölçüm cihazı zorunluluğu
ENERJİBakan Kurum açıkladı! Tüm tesislerde zorunlu olacak
Yusufeli Barajı'nda 220 metreye ulaşıldı
ENERJİ55 metre kaldı
Konutlardaki elektrik tüketimi "şehir değiştirdi"
ENERJİMemlekete gidiş elektrik tüketimini artırdı
EPDK'nin "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
ENERJİElektrikte "Yeşil Tarife" 1 Ağustos'ta başlıyor
Katı yakıt istatistikleri açıklandı
ENERJİEn fazla üretim ve teslimat linyitte
Brent petrolün varili 43,27 dolar
ENERJİBrent petrol güne düşüşle başladı
Akaryakıt haricindeki petrol ürünleri tebliğinde değişiklik
ENERJİPetrol ürünleri tebliğinde değişiklik
Son dakika! İşte Oruç Reis'in Akdeniz'de petrol rotası
ENERJİİşte petrol rotası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X