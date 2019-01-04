Türk şirketi, Orta Doğu'nun ödeme sağlayıcısı olmaya aday

Ana yatırım şirketi olan Boğaziçi Ventures tarafından desteklenen mobil uygulama ve geliştirilen ödeme altyapısı, şu ana kadar 6,5 milyon dolar (34,2 milyon TL) yatırım aldı.

Kasım 2017'de geliştirilmeye başlanan ve limitlenmiş blok zinciri sistemi sayesinde şeffaflık ve güvenliği sağlayan ödeme sistemi, benzerlerinden daha fazla hız vadediyor.

Dini gerekçelerle insanların yüzde 84'ünün kredi kartı kullanmadığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde hizmet vermek için geliştirilen MenaPay, İslami finans koşullarına uygun olarak tasarlandı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin ardından Asya başta olmak üzere dünya pazarına da sunulması planlanan sistem, 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan "unicorn" projeler arasına girmeyi de hedefliyor.

"Kripto para MenaCash ile para transferi yapılacak"

MenaPay Baş Pazarlama Yöneticisi İlker Çıkrıkçılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sistem için özel olarak geliştirilen kripto para MenaCash ile para transferi yapılacağını belirterek, "MenaPay’i benzerlerinden ayıran en önemli özellik, blockchain teknolojisi ile banka aracılığı olmadan kişiler arası işlemler yapılabilmesidir." dedi.

Çıkrıkçılı, MenaCash'in, bölgede bir ortak para birimi olarak da görev yapabileceğini ifade ederek, kişiler arası para transferi işlemlerinin 2 saniyede gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Para transferlerinin global bir üçüncü servis sağlayıcısı tarafından denetleneceğini aktaran Çıkrıkçılı, bölgesel bayilikler sayesinde nakit ile MenaCash almanın mümkün olacağını kaydetti.

Kredi kartı kullanımının oldukça düşük olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde alternatif yöntemlerin verimsiz ve pahalı olduğunu iddia eden Çıkrıkçılı, "Bölge nüfusunun yüzde 84'ü, İslami finans uygulamaları, bölgede faaliyet gösteren yetersiz dijital ödeme çözümleri ve Arapça kullanıcı arayüzü eksikliği nedeniyle bankaları ve geleneksel finans kurumlarını kullanmamaktadır." dedi.

"2019 sonu hedefimiz, 1 milyar dolar"

İlker Çıkrıkçılı, faizin yasak olması ve iki kişi arasındaki para transferinin en az iki kişinin şahitliğinde gerçekleşmesi gibi özellikleri nedeniyle sistemin, İslami finans kurallarına uygun olduğunu vurgulayarak, "Blockchain üzerinde bir işlem gerçekleşmesi için blockchain'in dağıtılmış olduğu kolların yarısından fazlasının, bu işleme tanıklık edip onaylaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çıkrıkçılı, Dubai ve Bahreyn merkez bankaları tarafından kabul gördüklerini ve ödeme servis sağlayıcısı lisansı aldıklarını bildirdi

Çıkrıkçılı, kullanıcıların; dolar kuruna sabit olacak MenaCash satın alarak diğer kullanıcılara transfer edebileceğini ve bakiyelerindeki MenaCash'i anlaşmalı e ticaret siteleri, restoranlar ve marketler gibi yerlerde nakit para gibi kullanabileceğini anlattı.

"2019 sonu hedefimiz, 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Asya ve dünyanın geri kalanında inovatif bir ödeme altyapısı olarak hizmet vermektir" diyen Çıkrıkçılı, uygulamanın 15 Ocak'ta mobil uygulama marketlerinde kullanıma sunulacağını belirtti.

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