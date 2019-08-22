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HaberlerEmlak

Türk şirketin inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı’nın açılışını Putin yapacak

HABERTURK.COM

2016’da Avrupa’nın en teknolojik statlarından biri olarak gösterilen Krasnodar Stadı’nın açılışını yapan Putin, geçtiğimiz nisan ayında da Alman Mercedes firmasının resmi açılışını gerçekleştirmişti. Rus lider, 27 Ağustos’ta ise Türk inşaat firmasının inşaa ettiği Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı’nın açılışını yapacak

Yuri Gagarin Havalimanı

Türk inşaat şirketi ESTA Construction, tarafından anahtar teslim yapımı tamamlanan ‘Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı’nın resmi açılışı için geri sayım başladı.

Havalimanı, ziyaretçilerin kamera karşısına geçip fotoğraflarını anında alabildiği, kendilerini kozmonot gibi hissettiren bir teknolojiyi içinde barındıran ve ayın zamanda içerisinde bir uzay müzesinin de olduğu tek havalimanı olarak öne çıkıyor.

Toplamda 43 bin 147 metrekare alana inşa edilen ve yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olması beklenen havalimanındaki ilk uçuş, Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan havalanan Aeroflot’un Pobeda isimli Boeing 737-800 uçağının, yeni havalimanına inişini yapmasıyla gerçekleşti

AÇILIŞI PUTİN GERÇEKLEŞTİRECEK

Rusya’nın sıfırdan inşa edilen 2’inci havalimanı projesi olma özelliğini taşıyan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı’nın resmi açılışının 27 Ağustos’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılması planlandığı belirtildi

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