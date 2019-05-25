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Şölen'den Alman perakende devi Lidl ile stratejik işbirliği

Şölen’in 2018 bayram döneminde ikramlık kategorisinde ciro pazar payını yüzde 40.2’ye yükselterek lider olduğunu belirten CEO Elif Çoban, 120 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtirken Almanya perakende devi Lidl ile işbirliğine gittiklerini ve tek Türk tedarikçi olduklarını belirtti

Şölen

Türkiye’nin atıştırmalık sektöründeki önde gelen şirketlerinden Şölen CEO'su Elif Çoban, bir ilki gerçekleştirerek müşterilere daha taze ürün sunmak için bayrama 2 ay kala üretime başlandığını belirtti.

"Bayram dönemlerinde tüketicilerimize ulaşmak için özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Tesislerimizdeki çalışan 2 bin 300 çalışanımıza ek olarak bayram döneminde 50.000 aşkın satış noktasında 6.500 kişilik ek istihdam yaratıyoruz." diyen Çoban, Türkiye’de ikramlık ve hediyelik çikolata pazarında toplam satışın yüzde 75’inin bayram döneminde gerçekleştiğine dikkat çekti. 

  • 15 marka ve 66 farklı lezzet ile bu bayramın çikolata ve şekerde en fazla ürün çeşitliliğine sahip markasıyız. 2018 yılında hediyelik çikolata pazarı yüzde 13,8 büyürken, Şölen yüzde 32.7 büyüme elde etti.Şölen CEO Elif Çoban

 

Şölen’in 2018 bayram döneminde ikramlık kategorisinde ciro pazar payını yüzde 40.2’ye yükselterek lider olduğunu belirten Elif Çoban, "Dünyanın 120 ülkesinde tercih edilen bir markayız. İhracatımız da 2019 ilk çeyrekte yüzde 21 büyüdü” dedi.

Açıklamasında 280 milyon dolar yatırımla endüstri 4.0 standardında yapılan fabrikaları için 2020'de kapasite artışı gerçekleştirileceğini belirten Şölen CEO'su Elif Çoban, 2019 ciro hedefinin 2 milyar lira olduğunu açıkladı.

Şölen CEO'su Elif Çoban, Almanya markası olan ve Avrupa'nın en büyük perekendecileri arasında yer alan Lidl ile işbirliği yaptıklarına dikkat çekerek, "Lidl'ın Türkiye'den tek tedarikçisi Şölen. Lidl'ın markasıyla satılıyor." dedi ve ilerleyen dönemde Almanya pazarında Biscolata ile girmeyi düşündüklerini ifade etti.

Çikolata İç Anadolu’da, şeker Doğu ve Güneydoğu Anadolu popüler

Şık ambalajları ile Milango, Octavia, Matmazel, Lokkum gibi ürünlerin çok tercih edildiğini gördüklerini söyleyen Çoban, bu bayram ürünler için özel olarak çevreci kese kağıtları hazırlandığının altını çizdi.

Tüketimin bölgelere göre dağılımı hakkında bilgi veren Elif Çoban, “İkramlık çikolata en fazla İç Anadolu Bölgesi’nde tüketiliyor, ikinci sırada ise Marmara Bölgesi yer alıyor. İkramlık şeker için ise en fazla tüketim Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da oluyor. İkinci sırada İç Anadolu geliyor.” dedi

 

 

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