Türk şirketten Rusya'da yeni imza

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Şirketten yapılan açıklamada, Moskova’da Timonovo ve Hmetyevo bölgelerinde inşa edilecek yeni tesislerin sözleşmelerinin toplam bedeli 230 milyon dolar olduğu ve tesisin 27 ayda tamamlanacağı açıklandı. Rusya'da faaliyet gösteren LLC Yenigün ile Rus AKG-1 ortaklığıyla gerçekleştirilecek iki katı atıktan enerji üretim tesislerinin her biri yıllık 700 bin ton olmak üzere toplam 1.4 milyon katı atık yakarak enerji üreteceği belirtildi

Rusya’nın çevreci bir hassasiyetle çalışmalar yürüttüğünü anlatan Fikret Yenigün, “30 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Rusya’da bu gibi projeleri üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. Bu projeler, atık yönetimi alanındaki yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması bakımından önemli bir adım. İnşasını üstleneceğimiz ‘atıktan enerji üretim tesisleri’ atık yönetiminin de optimize edilmesini sağlayacak” dedi.

Yenigün ve Rus AGC-1'in 2019 yılında imzalandığı anlaşma kapsamında yapımı devam eden Moskova'daki atıktan enerji üretim tesisi projesinin ilk aşaması olan katı yakıt deposu inşaatı 2022'de tamamlanacak.