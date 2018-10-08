Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ortaca Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Plaj Güreşi Şampiyonası'na 18 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Sarıgerme sahilinde hazırlanan kum güreş alanında kadın ve erkek sporcular kategorilerinde mücadele etti. Şampiyonanın büyükler 90 ve artı 90 kilogram finalleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.

Finaller sonunda 90 kiloda Pakistanlı Muhammad Inam birinci oldu. Gürcistan’dan Irakli Mtsıturı ikinciliği, İspanya’dan Pedro Jacinto Garcıa Perez ise üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada Türk Milli Takım güreşçisi Baki Şahin, 90+ kilogramda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Şahin’e finalde yenilen Romen Rares Daniel Chıntoan gümüş madalya elde etti. Bir diğer, Milli Takım sporcusu İrfan Mete ise bronz madalya kazandı.

Altın madalya kazanan Milli güreşçi Baki Şahin, şampiyonada Türk sporcuların başarılı bir grafik ortaya koyduğunu söyledi.

Heyecanlı bir şampiyona olduğunu dile getiren Şahin; “Milli formayı giyen tüm arkadaşlarımız tüm güçleriyle mücadele etti. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şampiyon oldum, irfan kardeşimde üçüncü oldu. Önümüzdeki şampiyonalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız. Antrenörlerimizde bize çok destek oldu. Antrenörlerimize ve federasyonumuza bize verdiği emekler için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Plaj güreşinin son dönemde yükselen ve ilerleyen zamanlarda olimpiyatlarda yer alabilecek bir spor olduğuna dikkat çeken milli güreşçi Şahin; “Plaj güreşine yönelik çalışmalarımızı artarak sürdüreceğiz. Minderde çok başarılıyız. Minderde olduğu gibi burada da en iyisi olmaya çalışacağız. Minderde sağlam zemin üzerinde güreşiyoruz. Burada zemin kayıyor, kum olduğu için batabiliyorsunuz. Hamle yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor.” dedi.

90 artı kilogramda bronz madalya alan İrfan Mete, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek; “Şampiyona öncesi hazırlık dönemi buradaki müsabakalar çok güzel geçti. Yine burada yapılan Türkiye Şampiyonasında hak kazanarak buraya geldik. Dünya Şampiyonası finallerinde de üçüncülük kısmetimizde varmış, çok güzel maçlar oldu. Daha da iyi olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Şampiyonaya katılan tüm sporcuların çok iyi performans gösterdiğini ifade eden Milli takım antrenörü Adem Ustaoğlu; “Sporcularımız kategorilerinde madalyalar kazandı. 90 artı kilogramda da iki sporcumuz kürsüye çıktı. Altan madalya kazandık. Şampiyonaya iyi hazırlandık. İyi bir turnuva dönemi geçirdik. Çocuklarda hak ettikleri başarıyı elde ettiler. Ülkemizde olan şampiyonadan Allaha şükürler olsun, yüzümüzün akıyla çıktık. Mutluyuz, sporcularımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Plaj güreşinin dünyada çok revaçta olduğuna değinen antrenör Ustaoğlu, şunları kaydetti; “2024 olimpiyat oyunlarına girmesi gündemde, geçen senede yine Ortaca’da şampiyonaya ev sahipliği yapmıştık. Ülkemizde yeni yeni tanınıyor. Çocuklarımızda buna uyum sağlıyorlar. Geneli zaten milli takım sporcusu, biraz farkı var. O farkı da kapatıyoruz. Her geçen gün üstüne koyarak başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ