Türk Tabipleri Birliği: Pandemi bitmedi, devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Türk Tabipleri Birliği: Pandemi bitmedi, devam ediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan yazılı açıklamada "Sağlık Bakanlığı’na ve Bilim Kurulu’na salgının bitmediğini ve devam ettiğini tekrar hatırlatıyoruz. Maske, temizlik ve mesafe gibi kişisel koruyucu önlemlerin devam etmesinin yanı sıra havalandırma ve kapalı ortamlarda fazla kalınmaması gibi birçok tedbiri günlük yaşamımızdan bir süre daha çıkarmamamız gerektiğini belirtiyoruz" ifadelerine yer verildi

Türk Tabipleri Birliği: Pandemi bitmedi, devam ediyor
Türk Tabipleri Birliği: Pandemi bitmedi, devam ediyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan yazılı açıklamada koronavirüs pandemisinin bitmediğine, pandeminin hala devam ettiğine dikkat çekildi.

Bilim Kurulu toplantısında maskesiz yaşama geçişle ilgili bilgi paylaşımı olabileceğinin duyumlar arasında olduğu belirtilirken, açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’na ve Bilim Kurulu’na salgının bitmediğini ve devam ettiğini tekrar hatırlatıyoruz. Maske, temizlik ve mesafe gibi kişisel koruyucu önlemlerin devam etmesinin yanı sıra havalandırma ve kapalı ortamlarda fazla kalınmaması gibi birçok tedbiri günlük yaşamımızdan bir süre daha çıkarmamamız gerektiğini belirtiyoruz. Tam aşı oranlarımızın düşük olduğunu, olası bir varyant değişikliği ihtimalinin bulunduğunu ve bu nedenle aşı konusunun daha fazla önemsenmesi gerektiğini savunuyoruz.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 29 Ocak 2022’de yaptığı bir konuşmasında; “Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerde ki gücünde değil” dedikten sonra 30 Ocak’tan 19 Nisan tarihine kadar resmi rakamlara göre COVID-19 nedeniyle 11 bin 565 kişi ölmüştür.

Unutulmamalıdır ki, “Her birimizin sağlığı, hepimizin sağlığına bağlıdır.” Sağlık Bakanlığı’nın öncelikle yapması gerekenler; özellikle riskli kişilerin tam aşılanmasının sağlanmasıyla, toplumun yeni ölümcül varyantlara karşı yeterli derecede korunabileceği mekanizmaları oluşturmaktır."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Omurilik sinirleri zedelenmişti! Türkiye'de yürümeye başladı
SAĞLIK Omurilik sinirleri zedelenmişti! Türkiye'de yürüdü
Salmonella riski açıklaması! Hijyenin olmadığı yerlerde...
SAĞLIK Salmonella riski açıklaması! Hijyenin olmadığı yerlerde. ...
Her 10 hastadan 1'inde 'post Covid' sendromuna rastlanıyor
SAĞLIK Her 10 hastadan birinde görülüyor! 12 hafta sonra bile. ...
Elektronik sigaralar organlarda iltihaplanmaya neden oluyor
SAĞLIK Korkunç etki! Elektronik sigara kullananlar dikkat
Aşırı kilo, rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor
SAĞLIK Aşırı kilo, rahim kanseri riskini artırıyor!
ERTELENDİ! Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi! Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?
SAĞLIK Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Son dakika: Yeni vaka sayısı açıklandı
SAĞLIK Yeni vaka sayısı açıklandı
Aşırı kilo, rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor
SAĞLIK Aşırı kilo, kanser edebilir
Son dakika: İngiltere'de görülen hepatit virüsü Avrupa ve ABD'ye yayılıyor
SAĞLIK İngiltere'de 74 çocukta görülmüştü! Avrupa ve ABD'ye ...
Son dakika: "Yeni dönemin belirleneceği düşüncesindeyim"
SAĞLIK Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan 'yeni dönem' açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.