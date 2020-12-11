Bu sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor temsil etti.

Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor eleme turlarında başarısız olurken, Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor ise doğrudan katıldıkları gruplarda üst tura çıkmayı başaramadı. Böylece hiçbir Türk takımı bu sezonun 2021 yılında oynanacak Avrupa maçlarına bilet alamadı.

Türk futbolu bu durumu son olarak 2005-2006 sezonunda yaşamıştı. Söz konusu dönemde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ise UEFA Kupası'nda grubundan çıkamadı. Trabzonspor ve Galatasaray ise eleme turlarında güçsüz rakiplerine elenmişti. Ankaraspor ise Intertoto Kupası'nda Avrupa'ya veda etmişti.

2005-2006'dan bu sezona kadar gruplardan çıkma başarı gösteren Türk takımlarının Avrupa'daki ilerlemesi şöyle:

2006-2007: Fenerbahçe (UEFA Kupası son 32 turu)

2007-2008: Fenerbahçe (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final),Galatasaray (UEFA Kupası son 32 turu)

2008-2009: Galatasaray (UEFA Kupası son 16 turu)

2009-2010: Fenerbahçe ve Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2010-2011: Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2011-2012: Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu),Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2012-2013: Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final),Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi yarı final)

2013-2014: Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu),Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2014-2015: Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu),Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2015-2016: Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu),Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2016-2017: Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi çeyrek final),Fenerbahçe ve Osmanlıspor (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2017-2018: Beşiktaş (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

2018-2019: Fenerbahçe ve Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)

2019-2020: Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)

3 TAKIM GRUPLARA KALAMADI

Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, bu sezon grup aşamasına dahi kalamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz'in Rio Ave ekibine boyun eğdi.

Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde iki eleme turu geçerken, play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına elenmekten kurtulamadı.

Aytemiz Alanyaspor da UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg ekibine elendi.

GRUPLARDA 2 TEMSİLCİ

Türkiye gruplarda sadece iki takımla temsil edilebildi.

Son şampiyon Medipol Başakşehir, doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Fransa'dan Paris Saint-Germain, İngiltere'den Manchester United ve Almanya'dan Leipzig takımlarıyla eşleşti. Zorlu grupta turuncu-lacivertliler, tek galibiyet alarak 3 puanla sonuncu oldu.

Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel-Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile mücadele etti. Grubu iki galibiyetle 6 puanla tamamlayan Sivasspor, 3. olarak Avrupa macerasını aralık ayında tamamladı.

18 MAÇTA 5 GALİBİYET

Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden 5 takım, çıktığı toplam 18 maçta sadece 5 galibiyet elde edebildi.

Türk takımları bu maçlarda 12 yenilgi yaşadı. Tek beraberlik Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yle yaptığı maçta yaşandı. Normal süresi ve uzatma bölümü berabere biten maçta Beşiktaş, rakibine penaltılarla elendi.

Türkiye'ye 5 galibiyetten 2'sini eleme turlarında Galatasaray getirdi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti.

Gruplarda ise üç galibiyet alındı. Bunlardan birini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, diğerini ikisini ise UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor elde etti. İki Türk takımına da bu galibiyetler gruplardan çıkmak için yeterli olmadı.