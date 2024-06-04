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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türk taraftarlardan, İtalya maçına yoğun ilgi - Futbol Haberleri

        Türk taraftarlardan, İtalya maçına yoğun ilgi

        A Milli Futbol Takımı'nın bugün Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynayacağı İtalya karşılaşmasına Türk taraftarlar, yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:19 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:19
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        Türk taraftarlardan özel maça yoğun ilgi!
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        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında özel maçta İtalya ile mücadele edecek.

        Ay-yıldızlılar, TSİ 22.00'de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

        Türk taraftarlar bu müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'den ve çevre ülkelerden maçı izlemek için stada gelen taraftarlar, tezahüratlarla maç saatini bekledi.

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