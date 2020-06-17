Türk Telekom Spor Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Yusuf Kıraç, bu sezon son 8 takım arasına kaldıkları Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı hedeflediklerini belirtti.

"Şampiyonlar Ligi’nde final hedefimize ilerlerken, önümüzdeki sezonun planlamasını da yapıyoruz." ifadelerini kullanan Kıraç, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda gelecek sezon da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde başkentimizi ve ülkemizi temsil edeceğiz. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkardık. Ankara'nın rakiplerimizin çekindiği bir deplasman haline gelmesini sağladık. Türkiye Kupası'nda finale çıkma şansını Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olan Fenerbahçe'ye son topta kaybederek yitirdik. Süper Lig'de play-off hedefimize ilerlerken, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını oldu. Federasyonumuz sporcu ve personel sağlığı için en doğru kararı aldı."

HEDEF KUPA!

Kovid-19 salgını nedeniyle FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulü oynanacak 8'li finalle tamamlanacağı hatırlatan Kıraç, "Ertelenen finallerde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, finalleri geçip kupaya ulaşmayı hedefliyoruz. Kupada üst üste aldığımız galibiyetlerle önemli bir favori olduğumuzu gösterdik. Kupayı Ankara'ya getirmek için teknik ekibimizle iş birliği içinde, özenli bir şekilde hedeflerimizi belirledik. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun hayal olmadığını seyircimize göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.