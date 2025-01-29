Türk Telekom: 84 - Umana Reyer: 81 | MAÇ SONUCU

BKT Avrupa Kupası B Grubu 17. hafta maçında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, evinde İtalyan ekibi Umana Reyer'i 84-81 mağlup etti.

Mücadeleye 4-0'lık seriyle başlayan Umana Reyer, çeyreğin ilk 5 dakikasını da 14-3 önde tamamladı. Bu dakikadan sonra Türk Telekom, Angola ve Hanlan ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da Umana Reyer, ilk periyodu 18-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Umana Reyer, Casarin, Tessitori ve McGruder'in sayılarıyla 12. dakikada farkı 10 sayıya (15-25) çıkardı. Türk Telekom ise Berkan Durmaz, Brown ve Smith'in sayılarıyla farkı azaltmaya çalıştı. Pota altında Kabengele ile sayılar üretmeye devam eden Umana Reyer, soyunma odasına 41-31 önde gitti.

REKLAM

Üçüncü periyotta her iki takım da katı savunma yaparken 23. dakika 45-35 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bu çeyrekte daha iyi hücum eden Umana Reyer, mücadelenin 25. dakikasında farkı 14'e (36-50) çıkardı. Bu dakikadan sonra karşılıklı sayılar bulunurken konuk ekip, üçüncü çeyreği de 60-49 önde bitirdi.

Final periyoduna iyi başlayan ve yay gerisinden bulduğu sayılarla 14-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, mücadelenin bitimine 6 dakika 27 saniye kala maçta ilk defa öne geçti: 66-63. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi, 14 sayı farktan gelerek Türk Telekom 84-81 kazandı.

Organizasyonda 10. galibiyetine ulaşan Türk Telekom, B Grubu'nun son haftasında deplasmanda Hapoel Bank Yahav'la karşılaşacak.