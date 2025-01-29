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        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom: 84 - Umana Reyer: 81 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom: 84 - Umana Reyer: 81 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 17. hafta maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Umana Reyer'i 84-81 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 22:46 Güncelleme: 29.01.2025 - 22:47
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        BKT Avrupa Kupası B Grubu 17. hafta maçında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, evinde İtalyan ekibi Umana Reyer'i 84-81 mağlup etti.

        Mücadeleye 4-0'lık seriyle başlayan Umana Reyer, çeyreğin ilk 5 dakikasını da 14-3 önde tamamladı. Bu dakikadan sonra Türk Telekom, Angola ve Hanlan ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da Umana Reyer, ilk periyodu 18-13 önde tamamladı.

        İkinci periyoda iyi başlayan Umana Reyer, Casarin, Tessitori ve McGruder'in sayılarıyla 12. dakikada farkı 10 sayıya (15-25) çıkardı. Türk Telekom ise Berkan Durmaz, Brown ve Smith'in sayılarıyla farkı azaltmaya çalıştı. Pota altında Kabengele ile sayılar üretmeye devam eden Umana Reyer, soyunma odasına 41-31 önde gitti.

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        Üçüncü periyotta her iki takım da katı savunma yaparken 23. dakika 45-35 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bu çeyrekte daha iyi hücum eden Umana Reyer, mücadelenin 25. dakikasında farkı 14'e (36-50) çıkardı. Bu dakikadan sonra karşılıklı sayılar bulunurken konuk ekip, üçüncü çeyreği de 60-49 önde bitirdi.

        Final periyoduna iyi başlayan ve yay gerisinden bulduğu sayılarla 14-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, mücadelenin bitimine 6 dakika 27 saniye kala maçta ilk defa öne geçti: 66-63. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi, 14 sayı farktan gelerek Türk Telekom 84-81 kazandı.

        Organizasyonda 10. galibiyetine ulaşan Türk Telekom, B Grubu'nun son haftasında deplasmanda Hapoel Bank Yahav'la karşılaşacak.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Rain Peerandi (Estonya), Mario Majkic (Slovenya), Stefan Calic (Sırbistan)

        Türk Telekom: Smith 7, Brown 13, Bess, Bruhnke 3, Alexander 13, Berkan Durmaz 2, Angola 17, İsmet Akpınar 7, Mahir Ağva, Hanlan 16, Makoundou 6

        Umana Reyer: Ennis 12, Wheatle 10, Parks 3, Wiltjer 9, Kabengele 20, Tessitori 5, McGruder 5, Lever 2, Munford 3, Casarin 11, Simms 1

        1. Periyot: 13-18

        Devre: 31-41

        3. Periyot: 49-60

        4. Periyot: 84-81

        Beş faulle çıkanlar: 39.53 Parks, 39.58 Kabengele (Umana Reyer)

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