Türk Telekom, “2019 Yılı Faaliyet Raporu” ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP - League of American Communications Professionals) tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen LACP Vizyon Ödülleri’nden eli boş dönmedi.

Yarıştığı dört farklı kategoride toplam 16 ödüle layık görülen Türk Telekom’un 2019 Faaliyet Raporu'nun, üç dalda 100 üzerinden 99, bir dalda ise 98 puan ile değerlendirildiği kaydedildi.

Jüri tarafından 2019 yılında küresel ölçekte yayınlanan faaliyet raporları arasında 10'uncu sırada değerlendirilen Türk Telekom 2019 Faaliyet Raporu'nun, küresel ölçekte ilk 10’da yer alan tek Türk şirketi rapor olduğu bildirildi.

Faaliyet Raporuyla ayrıca, “Avrupa, Afrika ve Orta Doğu İlk 50 Raporu” (EMEA) sıralamasında da 4'üncü sırayı elde eden Türk Telekom’un, küresel telekomünikasyon sektöründe de altın ödül alan 4 telekomünikasyon şirketinden biri olduğu aktarıldı.

Türk Telekom 2019 Faaliyet Raporu LACP Vision Awards’ın ardından, iş ve finans dünyası tarafından faaliyet raporlarının ‘Oscar’ı olarak kabul edilen ARC (Annual Report Competition) Ödülleri’nden de 2 ayrı ödülle döndüğü belirtildi.

Verilen bilgiye göre, Uluslararası Vizyon Ödülleri, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi tarafından 2001 yılından bu yana aralıksız düzenleniyor.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, bir kurumun faaliyet raporunun paydaşlarıyla iletişim düzeyini yansıtan en önemli unsurlardan birisi olduğunu belirterek, "Yatırımcı ve paydaşlarımızla iletişimimize her zaman azami özen gösteriyoruz. Paydaşlarımızın sıklıkla baktıkları bir mecra olan faaliyet raporlarımızı modern bir çizgide tasarlıyor, içeriğin anlaşılır, mesajların yalın ve net olmasına önem veriyoruz" dedi.