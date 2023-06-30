Yeni sezon öncesi transferlerini devam ettiren başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Tyrone Wallace, yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Paris Basketbol forması giyen Tyrone Wallace'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Tyrone Wallace." ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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