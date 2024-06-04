Türk Telekom Basketbol Takımında ikinci Erdem Can dönemi

43 yaşındaki koç Erdem Can, Türk Telekom Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirildi.

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 8. sırada bitiren ve play-off çeyrek finalinde elenen Türk Telekom'u çalıştıracak isim belli oldu.

Sezona Anadolu Efes'te başlayan ancak 1 Şubat'ta görevine son verilen 43 yaşındaki Can ile Türk Telekom'un yolları yine kesişti.

Lacivert-beyazlı kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Erdem Can. Türk Telekom Basketbol ailesi olarak yeniden başantrenörümüz olan Erdem Can'a başarılar diliyor, birlikte koşacağımız zaferler için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom, Can'ın takımın başında olduğu 2022-23 sezonunu ligde lider bitirmiş, play-off'ta yarı finale çıkmış ve BKT Avrupa Kupası'nda final oynamıştı.