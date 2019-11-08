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HaberlerBasketbol

Türk Telekom Basketbol’dan her seyirciye bir fidan

Türk Telekom Basketbol Takımı, 10 Kasım Pazar günü OGM Ormanspor maçı için Ankara Spor Salonu’na gelecek her taraftar adına birer fidan bağışlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında basketbol severler adına fidan bağışlayacaklarını belirten Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, “Ankaralı seyircileri hafta sonunda oynanacak maçımıza bekliyoruz” dedi

Türk Telekom

Türk Telekom, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Bugün Fidan Yarın Nefes” mottosuyla başlattığı Geleceğe Nefes seferberliğine destek verdi. Bu kapsamda ING Basketbol Süper Ligi’nin güçlü temsilcisi Türk Telekom’un 10 Kasım Pazar günü evinde OGM Ormanspor ile yapacağı müsabaka için salona gelecek her bir basketbol sever için birer fidan bağışlanacak. Türk Telekom – OGM Ormanspor maçı için Ankara Spor Salonu’na ne kadar çok seyirci gelirse o kadar çok fidan bağışlanmış olacak.

“DESTEK OLMAK MUTLULUK VERİCİ”

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, hem kurum hem de Kulüp olarak gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamındaki çalışmanın içinde olmaktan kıvanç duyduklarını belirtti. Kıraç, basketbol severlere çağrı yaparak “Böyle bir kampanyada aynı zamanda spor vasıtasıyla destek olmak mutluluk verici. Ankaralı sporseverler OGM Ormanspor maçımıza ne kadar çok ilgi gösterirse onlar adına o kadar çok fidan dikilmiş olacak. Onun için bütün Ankaralı seyircileri hafta sonunda oynanacak maçımıza bekliyoruz. Gelin, Türkiye’nin temiz geleceğine beraber sahip çıkalım” dedi.

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