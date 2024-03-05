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        Haberler Spor Futbol Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda London Lions deplasmanında - Futbol Haberleri

        Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda London Lions deplasmanında

        Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda yarın İngiliz temsilcisi London Lions'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:33 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:06
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        Türk Telekom, İngiltere deplasmanında!
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        BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın İngiliz temsilcisi London Lions'a konuk olacak.

        Başkent Londra'daki The Copperbox Arena'da oynanacak mücadelede TSİ 21.00'de başlayacak.

        Türk Telekom, 8 galibiyet, 10 mağlubiyetle B Grubu'nu 6'ncı, London Lions ise 12 galibiyet, 6 yenilgiyle A Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayarak 8'li final turuna kalmayı başarmışlardı.

        Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadelede turu geçerek çeyrek finale yükselecek ekip, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yla eşleşecek.

        Çeyrek final mücadeleleri, 12-13 Mart'ta yine tek maç eleme sistemine göre yapılacak.

        Türk Telekom, geçen yıl iki kez karşılaştığı İngiliz temsilcisini iki maçta da mağlup etmişti.

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