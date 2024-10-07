Türk Telekom, Cedevita Olimpija'yı konuk ediyor
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak.
BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, evinde Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.
İlk iki maçında Litvanya ekibi Lietkabelis ile Yunan temsilcisi Aris Midea'yı yenen Türk Telekom, üçüncü maçında da kayıp yaşamak istemiyor.
Öte yandan konuk ekip Cedevita Olimpija da ilk iki maçını kazanma başarısı gösterdi.